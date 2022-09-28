Россия бойкотирует «Дакар»: наши гонщики отказались осудить спецоперацию

Чемпионам в зачете грузовиков предложили подписать специальную анкету. В российской команде сочли такую меру излишне политизированной.

«Участие российских спортсменов в ралли “Дакар” обусловлено необходимостью подписания анкеты FIA, осуждающей российскую спецоперацию в Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», — говорится в заявлении команды.

Позицию команды подтвердил глава «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. Он также назвал еще одну причину недопуска команды к соревнованиям. По его словам, «КАМАЗ-мастер» не сможет выступить на «Дакаре»-2023 из-за санкций Евросоюза.

«Нам была объявлена вторая причина отказа — она состоит в том, что КАМАЗ находится под санкциями, в верхней части санкционного списка российских предприятий. Юридическим лицам Евросоюза запрещается иметь коммерческую деятельность с санкционными предприятиями России. Соответственно, нас не могут допустить еще и по этой причине к соревнованиям. А это уже не компетенция спортивного суда. Давление идет со всех сторон», — сказал Чагин.

Возможности участия в «Дакаре» в следующем году лишился не только экипаж под управлением Дмитрия Сотникова, который становился победителем в последние два года. Без подписания анкеты российских гонщиков не допустят до гонок и в других классах. С этой проблемой ранее столкнулась мотогонщица Анастасия Нифонтова, которой предлагали подписать анкету в марте для участия в этапе чемпионата мира в ОАЭ.

«Впервые нам предложили подписать бумагу о том, что не поддерживаем спецоперацию на Украине, еще в марте. Мы тогда приехали в ОАЭ на этап чемпионата мира. Поначалу сказали, что допустят, но как нейтральных спортсменов — без флага, гимна, символики. Но уже на месте возникла эта декларация, которую после прочтения решили не подписывать, так как не были согласны с содержанием», — рассказала гонщица РИА Новости Спорт.

Нифонтова подчеркнула: поскольку «Дакар» стал этапом ЧМ, организаторы гонки вынуждены подчиняться решениям FIA, хоть сами они не хотят нести потери, связанные с отсутствием российских гонщиков.

Лояльную позицию организаторов «Дакара» подтверждает и чемпион ралли-рейда 2017 года в зачете квадроциклов Сергей Карякин. По его словам, «Дакар» ведет переговоры с FIA по поводу допуска российских гонщиков, но Федерация продавливает свою позицию. Отстоять свое право на участие в гонке через суд тоже не представляется возможным.

«Мы должны отказаться от флага, гимна, символики, любых упоминаний о том, что мы из России. По идее нас просят сказать, что жизнь на Западе лучше, чем в России. И все это для того, чтобы растиражировать эту бумагу, которая якобы говорит о том, что поддержки президента и СВО со стороны российских спортсменов нет. Даже если подпишу, завтра появится другой документ, который надо будет подписать. По сути, пытаются продавить сейчас, чтобы потом вынуждать подписывать и подписывать другие бумаги», — заявил Карякин.

Одним из вариантов получить допуск к гонке — смена спортивного гражданства. Такой шаг избрал другой российский гонщик Константин Жильцов, который будет выступать под флагом Израиля. Карякин и другие гонщики с пониманием отнеслись к его решению, но для себя этот вариант не рассматривают.

По мнению Нифонтовой, в случае полного отстранения россиян от «Дакара» и других этапов чемпионата мира, нужно выводить на новый уровень гонки внутри страны.