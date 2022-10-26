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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Квят показал, как готовился к дебюту на NASCAR Xfinity Series. Видео

Экс-пилот Формулы-1 российский гонщик Даниил Квят после многолетнего перерыва проявил активность на своём канале в YouTube.

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Источник: Соцсети Даниила Квята

=Даниил разместил новое видео, показав, как проводил подготовку к дебюту в NASCAR в категории Xfinity: россиянин готовил себе еду, ходил по магазинам в США. Квят также показал, как изучал машину и поддерживал физическую форму. До этого видео на его канале появлялось четыре года назад.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, недавно Квят дебютировал в серии NASCAR, приняв участие в двух гонках. В первой, на этапе NASCAR Xfinity Series, Даниил пришёл к финишу 15-м. Во второй гонке Квят не сумел закончить дистанцию. Россиянин стартовал с 33-й позиции и на первых кругах, несмотря на нестабильный темп, удерживал её, но затем откатился на 34-ю строчку. В конце 17-го круга Даниил неожиданно свернул в боксы, после чего выяснилось, что на машине вышел из строя двигатель, и Квят в итоге сошёл с дистанции.

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