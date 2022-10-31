Пилот NASCAR врезался в стену, чтобы обогнать соперника, и прошел в финал

Для Белла это уже четвёртая победа в Cup Series, и она гарантировала ему место среди четырёх финалистов.

Отметим, что главным героем гонки стал Росс Честейн из команды «Трекхаус». На последних кругах он вёл заочную борьбу за место в финале с Денни Хэмлином и уступал ему два очка, и в последнем повороте Честейн намеренно врезался в отбойник и за счёт инерции вдоль стены по внешней траектории обогнал нескольких соперников.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sOY9p5gFa5Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За счёт чрезвычайно рискованного манёвра Честейн прорвался на четвёртую позицию, опередил Хэмлина и отобрал у него путёвку в финал.

Двумя другими претендентами на титул в этом году стали Джоуи Логано из «Пенске», который досрочно прошёл в финал за счёт победы в Лас-Вегасе, а также представляющий команду «Хендрик» Чейз Эллиотт.

Вместе с Денни Хэмлином на стадии полуфинала шансы на чемпионство потеряли Райан Блейни, Чейз Бриско и Уильям Байрон.

Xfinity 500, «Мартинсвилл» (топ-10):