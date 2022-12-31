Ралли-марафон «Дакар» впервые за много лет стартует без участия команды «Камаз-мастер»

ТАСС, 31 декабря. Ралли-рейд «Дакар» стартует в субботу в Саудовской Аравии, на берегу Красного моря. Впервые с момента дебюта в знаменитой гонке в 1990 году в соревнованиях не будет участвовать 19-кратный победитель «Дакара» в зачете грузовиков российская команда «Камаз-мастер».

После начала специальной военной операции на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях под своей эгидой (с 2022 года «Дакар» является этапом чемпионата мира по ралли-рейдам) в нейтральном статусе, при этом обязав их подписать особый циркуляр, в котором был прописан ряд ограничений. Команда «Камаз-мастер» с подобными условиями участия не согласилась.

«Участие российских спортсменов в ралли “Дакар” обусловлено необходимостью подписания анкеты FIA, осуждающей российскую спецоперацию на Украине, — говорится в сентябрьском заявлении команды. — По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации».

Не будет на «Дакаре» и победителя ралли-марафона 2017 года в зачете квадроциклов Сергея Карякина. Гонщик писал письмо на имя главы FIA Мохаммеда бин Сулайема с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить специальную военную операцию на Украине, но ответа так и не получил. Однако трое россиян все же примут участие в стартующем ралли, но не под отечественной лицензией. Если у спортсмена есть паспорт другой страны, то подписывать циркуляр не требуется.

Денис Кротов, выступающий в зачете внедорожников, на «Дакаре» 2023 года поедет под флагом Киргизии. Его штурман Константин Жильцов изначально на сайте ралли-марафона значился как нейтральный атлет (в графе национальность стояла аббревиатура Российской автомобильной федерации), однако сейчас эта информация отсутствует. Третьим россиянином будет Алексей Кузьмич, который является штурманам саудовца Ясира Сейдана в зачете багги. Он выступит под флагом ОАЭ.