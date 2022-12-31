Почему «КАМАЗ-мастер» не поехал на «Дакар»? Объясняем по пунктам
Одна причина весомее другой. Шансов практически не было.
Одна причина весомее другой. Шансов практически не было.
В Саудовской Аравии 31 декабря стартовал очередной ралли-марафон «Дакар», который продлится до 15 января. Но впервые за долгие годы в гонке не примет участие её многократный победитель — команда «КАМАЗ-мастер». В 2022 году мы не раз рассказывали о сложностях, из-за которых россияне не были уверены, что сумеют выступить в гонке. Но, возможно, вы не слишком следили за событиями в ралли-рейдах и только сейчас обнаружили, что «Дакар» остался без камазовцев. Исходная причина понятна, но какие конкретно нюансы не оставили шансов на выступления?
Прежде всего напомним, Международная автомобильная федерация, в отличие от многих своих коллег, не стала полностью запрещать выступления российским и белорусским спортсменам и командам. Однако гоняться дальше можно только в нейтральном статусе и при условии подписании специальной бумаги, разработанной ФИА.
В основном в этой бумаге разного рода предостережения и требования, что подписанты не должны демонстрировать российский флаг и любые другие символы, которые ассоциируются с Россией. Ну, это логично, если ты заявляешься как «нейтрал». Проблема в другом: в преамбуле к документу говорится, что сама ФИА «осуждает» действия России на Украине.
И вот дальше — серьёзный вопрос. Если спортсмен подписывает документ, то присоединяется ли он к этому осуждению или нет? В документе говорится, что его подписант «принимает к сведению позицию ФИА» — то есть вроде как сам ничего не осуждает. Но в то же время подпись все равно ставится под всей бумагой с преамбулой, где это осуждение так или иначе присутствует.
Тут и начинаются споры, можно такое подписывать или нельзя — по моральным соображениям и даже по юридическим, ведь теоретически подпись под документом может подвести тебя в РФ под уголовную статью. В «КАМАЗ-мастер» по итогам изучения документа ФИА и переговоров с федерацией о возможной корректировке бумаги решили, что подписывать её никак нельзя.
«Участие команды теоретически становилось возможным, только если мы подписываем документ, в котором говорится, что мы осуждаем специальную военную операцию на Украине, решения правительства, руководства страны, нашего президента и соглашаемся участвовать в нейтральной символике без российского флага и так далее. Там всё написано прямо, в лоб: “Мы осуждаем”. Мы подробно изучали перевод этого документа на русский язык.
Естественно, мы не будем подписывать такой документ. Его направляют всем участникам «Дакара» из России: пилотам, штурманам, механикам, журналистам… Всем, у кого российский паспорт. Наше решение однозначное: такие условия участия совершенно неприемлемые«, — заявлял в конце сентября в интервью “Чемпионату” руководитель “КАМАЗ-мастер” Владимир Чагин.
Итак, нет подписи — нет права подать заявку и в итоге выйти на старт. Но это лишь одна из четырёх причин.
Через некоторое время уже в интервью телеканалу «Звезда» Чагин отметил, что «КАМАЗ-мастер» в принципе против выступлений без флага.
«Сейчас идут дискуссии, дебаты: как спортсменам участвовать в нейтральном статусе, может быть, всё-таки участвовать, чтобы не отстать в развитии, и так далее. Обсуждается, участвовать или нет. Должна быть единая система: не участвовать и развивать внутренние чемпионаты», — заявил многократный победитель «Дакара».
То есть даже если бы со стороны ФИА пришло послабление и из бумаги пропали «осуждающие» моменты, то камазовцы по идее все равно отказались бы ехать на «Дакар». Недаром «КАМАЗ-мастер» иногда неофициально называют сборной России по ралли-рейдам, а среди спонсоров команды стало ещё больше государственных компаний: ВТБ, «Газпром», «Ростех»…
Правда, напомним, в 2022-м «КАМАЗ-мастер» таки выступил на ралли-марафоне без российской символики (не считая маленьких триколоров на регистрационных номерах грузовиков).
А вот мы добрались до второго действительно бронебойного основания, которое оставило «КАМАЗ-мастер» без «Дакара». Причём если в вопросе нейтрального статуса и подписания бумаги ФИА всё решала сама команда, то вот санкции Евросоюза в адрес челнинского завода — проблема, которую вряд ли было возможно преодолеть.
«Мы — заводская команда, представляем отечественный автопром. Наш родной “КАМАЗ” — вверху списка российских санкционных предприятий. Еврокомиссия запрещает юрлицам Европы иметь коммерческие отношения с такими предприятиями. В том числе и по этой причине команда “КАМАЗ-мастер” не сможет принять участия в “Дакаре”, — признавал Чагин.
Напомним, организаторами “Дакара” является французская компания A.S.O., и крайне сомнительно, что камазовцам удалось бы утрясти все вопросы, связанные с денежными переводами, страховками, транспортировкой и так далее. К тому же год назад “КАМАЗ-мастер” имел возможность понаблюдать со стороны за попыткой коллег из “МАЗа” обойти такие же санкции. Тогда мазовцы попробовали заявиться не от попавшего под санкции завода, а от Белорусской автомобильной федерации. Что ж, деньги от БАФ за вступительный взнос ушли, Вязович и компания попали в предварительный список участников — и всё. На “Дакар” мазовцев так и не пустили. И деньги не вернули.
Напоследок вернёмся к той самой бумаге ФИА, с которой всё началось. В ней есть ещё один пункт, который справедливо смутил представителей «КАМАЗ-мастер»: указывалось, что даже в случае подписания документа организаторы гонок и ФИА вправе либо потребовать от россиян и белорусов что-то ещё либо всё равно не допустить до старта.
То есть могла сложиться такая картина: «КАМАЗ-мастер» тратит сотни тысяч долларов на вступительные взносы и готовится к гонке, а затем ряд участников «Дакара» требует от A.S.O. всё-таки не допустить россиян до старта — мол, не хотим и не можем находиться в одном бивуаке с представителями России, пока продолжается СВО. Французы и ФИА вздыхают и выкидывают «КАМАЗ-мастер» из списков — причём, разумеется, без возвращения взносов.
Менять этот пункт спорного документа федерация тоже отказалась. Несколько представителей России в такой ситуации всё-таки заявились на гонку (под нейтральным флагом или лицензиями других стран). Но у них риск гораздо ниже: это не фавориты своих зачётов, внимание к ним гораздо меньшее, плюс на подготовку к гонке и взносы они потратили куда более скромные средства.
Ну, а «КАМАЗ-мастер» остаётся смотреть за гонкой по телевизору и готовить обновления техники к летнему ралли-марафону «Шёлковый путь». Заодно есть дополнительное время на замену зарубежных санкционных узлов на отечественные аналоги или детали из «дружественных» стран. Впервые за долгие годы челнинская команда встретит Новый год дома, а Владимир Чагин 5 января отпразднует свой день рождения не на бивуаке.
Евгений Кустов