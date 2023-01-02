Нидерландский гонщик сожалеет из-за отсутствия «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»

В марте Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине и разрешила спортсменам этих стран выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом, при этом гонщики должны выполнять ряд требований и обязательств, в том числе подписать декларацию приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Из-за этого от участия в ралли-марафоне отказался автогонщик Сергей Карякин и команда «КАМАЗ-мастер».

«Этот год будет иным. Жаль, что нет “КАМАЗа”, но это создаст интригу в категории грузовиков на “Дакаре”, потому что каждый день можно будет увидеть нового победителя. Наша цель — попасть в пятерку лучших. Но есть еще девять или десять команд, которые могут добиться этого результата и, если повезет, подняться на подиум», — цитирует Хузинка официальный сайт «Дакара».