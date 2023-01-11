Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
21:00
Аяччо
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Осер
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Клермон Фут
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Лион
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Флорида
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сан-Хосе
24
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Марсель
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Калгари
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Даллас
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Нью-Джерси
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Ванкувер
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Миннесота
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Коламбус
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Виннипег
75
Все события
Фоторепортажи
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
13:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лидер «Дакара» наехал на человека, он умер при эвакуации

Чешский гонщик Алеш Лопрайс, выступающий в зачете грузовиков, снялся с ралли-марафона «Дакар» после инцидента со смертельным исходом во время девятого этапа соревнований, сообщает Motorsport.

Наверх
Источник: Reuters

Трагедия произошла во вторник на этапе между Эр-Риядом и Харадом. Грузовик Лопрайса наехал на итальянского зрителя после преодоления дюны. Пострадавший, эвакуированный на вертолете, скончался по пути в больницу.

«У меня очень плохие новости. В бивуаке мне сказали, что это произошло в конце девятого этапа. Мы уже были в постели, но стюарды “Дакара” показали мне видео инцидента, что мы сбили человека, который делал фотографии “Дамы” (прозвище грузовика чеха) под дюной. Он получил травмы, а во время транспортировки в больницу у него случился сердечный приступ», — сказал Лопрайс.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Человеческая жизнь была утеряна из-за моих действий, потому что я был за рулем. Но я должен сказать, что не знал об этом. Никто из экипажа не знал. У нас есть бортовые и внешние видеокамеры, чтобы доказать это. Однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла. Я не знаю, как его зовут, потому что продолжается расследование. Ему было 69 лет. Мне очень жаль. Этот инцидент будет у меня перед глазами всю мою жизнь», — добавил гонщик.

Лопрайс после девяти этапов лидировал в зачете грузовиков на «Дакаре». В день трагедии чеху исполнилось 43 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Не жалею о съемке в MAXIM': Туктамышева об откровенных фото и личной жизни
Россию могут не пустить на Олимпиаду 'соседи Украины'. Новый шантаж Запада
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь