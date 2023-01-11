Лидер «Дакара» наехал на человека, он умер при эвакуации

«У меня очень плохие новости. В бивуаке мне сказали, что это произошло в конце девятого этапа. Мы уже были в постели, но стюарды “Дакара” показали мне видео инцидента, что мы сбили человека, который делал фотографии “Дамы” (прозвище грузовика чеха) под дюной. Он получил травмы, а во время транспортировки в больницу у него случился сердечный приступ», — сказал Лопрайс.

«Человеческая жизнь была утеряна из-за моих действий, потому что я был за рулем. Но я должен сказать, что не знал об этом. Никто из экипажа не знал. У нас есть бортовые и внешние видеокамеры, чтобы доказать это. Однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла. Я не знаю, как его зовут, потому что продолжается расследование. Ему было 69 лет. Мне очень жаль. Этот инцидент будет у меня перед глазами всю мою жизнь», — добавил гонщик.