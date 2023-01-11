Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
Ак Барс
11
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
21:00
Аяччо
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Осер
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Клермон Фут
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Марсель
Хоккей. НХЛ
12.01
Торонто
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
12.01
Филадельфия
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Флорида
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сан-Хосе
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Калгари
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
17Моменты карьеры Александра Овечкина
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
14:35 (мск), источник: Чемпионат.com

На «Дакаре» объяснили, почему Лопрайс не вышел на старт 10-го этапа

Пресс-служба ралли-марафона «Дакар» прокомментировала неучастие лидера грузового зачета Алеша Лопрайса в 10-м этапе гонки.

Наверх
Источник: AP 2022

Накануне вечером стало известно, что на девятом этапе грузовик Лопрайса сбил итальянского болельщика, который позднее скончался из-за инфаркта. Сегодня утром стало известно, что Алеш досрочно завершил участие в гонке.

«Прежний лидер Алеш Лопрайс узнал на бивуаке, что он стал участником аварии, в результате которой погиб болельщик из Италии. Как и положено в таких случаях, власти начали расследование, в котором задействован гонщик. Это не позволило ему стартовать на спецучастке», — сообщила пресс-служба «Дакара» в официальной текстовой трансляции 10-го этапа.

Новым лидером грузового зачёта «Дакара» стал голландец Янус ван Кастерен.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь