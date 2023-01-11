На «Дакаре» объяснили, почему Лопрайс не вышел на старт 10-го этапа

Накануне вечером стало известно, что на девятом этапе грузовик Лопрайса сбил итальянского болельщика, который позднее скончался из-за инфаркта. Сегодня утром стало известно, что Алеш досрочно завершил участие в гонке .

«Прежний лидер Алеш Лопрайс узнал на бивуаке, что он стал участником аварии, в результате которой погиб болельщик из Италии. Как и положено в таких случаях, власти начали расследование, в котором задействован гонщик. Это не позволило ему стартовать на спецучастке», — сообщила пресс-служба «Дакара» в официальной текстовой трансляции 10-го этапа.