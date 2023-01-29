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29 января, источник: Спорт РИА Новости

Маттиас Экстрем победил Мика Шумахера в финале Гонки чемпионов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Шведский гонщик Маттиас Экстрём стал победителем Гонки чемпионов 2023 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале 44-летний швед со счетом 2:0 победил резервного пилота команды «Формулы-1» «Мерседес» немца Мика Шумахера. Во время второго заезда в кокпите Экстрёма началось задымление, однако это не помешало ему выиграть. Для шведа эта победа стала четвертой в Гонке чемпионов.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель дошел до полуфинала соревнований, где проиграл Шумахеру. Обладатель двух чемпионских титулов «королевских гонок» финн Мика Хаккинен и действующий пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выбыли в ⅛ финала. Бывший пилот «Формулы-1» британец Дэвид Култхард не смог пройти отборочный раунд.

Гонка чемпионов — соревнование, в котором участвуют пилоты из различных серий. Она прошла в шведском Пите-Хавсбаде 28—29 января. В 2022 году победителем стал француз Себастьен Лёб.

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