Маттиас Экстрем победил Мика Шумахера в финале Гонки чемпионов

В финале 44-летний швед со счетом 2:0 победил резервного пилота команды «Формулы-1» «Мерседес» немца Мика Шумахера. Во время второго заезда в кокпите Экстрёма началось задымление, однако это не помешало ему выиграть. Для шведа эта победа стала четвертой в Гонке чемпионов.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель дошел до полуфинала соревнований, где проиграл Шумахеру. Обладатель двух чемпионских титулов «королевских гонок» финн Мика Хаккинен и действующий пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выбыли в ⅛ финала. Бывший пилот «Формулы-1» британец Дэвид Култхард не смог пройти отборочный раунд.