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15:12 (мск), источник: ТАСС

Бывший гонщик «Формулы-1» Квят примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость

Российский гонщик отметил, что мотивирован на то, чтобы показать свой максимум.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

ТАСС, 1 февраля. Бывший участник чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» россиянин Даниил Квят примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) 2023 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды Prema Racing, за которую будет выступать Квят.

«Это очень вдохновляющий этап моей карьеры, я рад присоединиться к Prema Racing и принять участие в WEC. Эта команда известна своими предыдущими успехами, сейчас она хочет покорить мир гонок на выносливость. Я очень счастлив быть ее частью и мотивирован на то, чтобы показать свой максимум и постараться занимать лидирующие позиции», — сказал Квят, комментарий которого приводит пресс-служба Prema Racing.

WEC состоит из пролога и семи этапов. В 2023 году соревнования пройдут в США, Португалии, Бельгии, Франции, Италии, Японии и Бахрейне. Пролог состоится 11 или 12 марта, первый этап в США пройдет 17 марта. Команда Prema Racing соревнуется в категории спортивных прототипов LMP2.

Квяту 28 лет, в 2014—2017 и 2019−2020 годах он выступал в «Формуле-1» за команды «Торо Россо» (нынешнее название — «Альфа Таури») и «Ред Булл», в 2018 году выполнял роль пилота по развитию в «Феррари», в сезоне 2021 года россиянин был резервным гонщиком «Альпин». Всего на счету Квята 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума. В прошлом году он стал первым россиянином, принявшим участие в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

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