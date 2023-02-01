Бывший гонщик «Формулы-1» Квят примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость

ТАСС, 1 февраля. Бывший участник чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» россиянин Даниил Квят примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) 2023 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды Prema Racing, за которую будет выступать Квят.

«Это очень вдохновляющий этап моей карьеры, я рад присоединиться к Prema Racing и принять участие в WEC. Эта команда известна своими предыдущими успехами, сейчас она хочет покорить мир гонок на выносливость. Я очень счастлив быть ее частью и мотивирован на то, чтобы показать свой максимум и постараться занимать лидирующие позиции», — сказал Квят, комментарий которого приводит пресс-служба Prema Racing.

WEC состоит из пролога и семи этапов. В 2023 году соревнования пройдут в США, Португалии, Бельгии, Франции, Италии, Японии и Бахрейне. Пролог состоится 11 или 12 марта, первый этап в США пройдет 17 марта. Команда Prema Racing соревнуется в категории спортивных прототипов LMP2.