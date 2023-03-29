Вязович: Не готовы платить нынешнюю цену ради возвращения на «Дакар»

"Очень сложно было принять это, особенно в первый год. Это был огромный сюрприз и для организаторов, и для нас. Это было очень неожиданно, от нас приняли стартовый взнос, приняли заявки, нам открыли визы, дали приглашения на погрузку в порт. Команда выдвинулась на погрузку, которая была в Марселе, так что обратный путь нам тоже дался тяжело.

Это был шок для всей команды, и на самом деле до сих пор так. У нас и сегодня, и тогда было желание вернуться на «Дакар». Не то чтобы ну нет и нет. Это не так. «Дакар» занимает особое место в ралли-рейдах, никуда от этого не деться, но вопрос, какой ценой есть варианты попасть туда. Сегодняшнюю цену платить мы не готовы«, — сказал Вязович в эфире “Беларусь 1”.