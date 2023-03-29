Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Коламбус
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Монреаль
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Питтсбург
Футбол. Сборные
02:30
Аргентина
Кюрасао
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Эдмонтон
Футбол. Сборные
28.03
Марокко
Перу
00
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Виннипег
Футбол. Сборные
28.03
Саудовская Аравия
Боливия
12
Футбол. Чемпионат Европы
28.03
Турция
Хорватия
02
Футбол. Чемпионат Европы
28.03
Швейцария
Израиль
30
Футбол. Чемпионат Европы
28.03
Косово
Андорра
11
Футбол. Чемпионат Европы
28.03
Шотландия
Испания
20
Футбол. Чемпионат Европы
28.03
Уэльс
Латвия
10
Футбол. Чемпионат Европы
28.03
Румыния
Беларусь
21
Футбол. Сборные
28.03
Германия
Бельгия
23
Футбол. Сборные
28.03
Узбекистан
Венесуэла
11
Футбол. Чемпионат Европы
28.03
Грузия
Норвегия
11
Футбол. Сборные
28.03
Южная Корея
Уругвай
12
Футбол. Сборные
28.03
Япония
Колумбия
12
Все события
01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Вязович: Не готовы платить нынешнюю цену ради возвращения на «Дакар»

Руководитель и пилот «МАЗ‑СПОРТавто» Сергей Вязович высказался об отстранении команды от участия в престижном ралли-рейде «Дакар».

Наверх
Источник: AP 2022

"Очень сложно было принять это, особенно в первый год. Это был огромный сюрприз и для организаторов, и для нас. Это было очень неожиданно, от нас приняли стартовый взнос, приняли заявки, нам открыли визы, дали приглашения на погрузку в порт. Команда выдвинулась на погрузку, которая была в Марселе, так что обратный путь нам тоже дался тяжело.

Это был шок для всей команды, и на самом деле до сих пор так. У нас и сегодня, и тогда было желание вернуться на «Дакар». Не то чтобы ну нет и нет. Это не так. «Дакар» занимает особое место в ралли-рейдах, никуда от этого не деться, но вопрос, какой ценой есть варианты попасть туда. Сегодняшнюю цену платить мы не готовы«, — сказал Вязович в эфире “Беларусь 1”.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футбол сборной ниже всякой критики. Отношение Карпина вызывает вопросы
В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь