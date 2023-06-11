Квят попал в аварию и завершил участие в гонке «24 часа Ле-Мана»
Российский гонщик Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку «24 часа Ле-Мана».
Российский гонщик Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку «24 часа Ле-Мана».
Экипаж Даниила Квята, выступающего в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в классе LMP2, попал в аварию в гонке «24 часа Ле-Мана» во Франции.
В 1:39 по местному времени машина Квята из команды Prema Racing в одном из поворотов потеряла управление и дважды врезалась в заградительный барьер. Машина получила сильные повреждения, в результате чего экипаж был вынужден сняться с гонки.
Квят — самый успешный российский гонщик в истории «Формулы-1». На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд «Формулы-1» с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год. Ранее Квят заявил, что будет выступать в WEC под итальянским флагом и с гоночной лицензией этой страны.
«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.
1. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци)
2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) —25.103.
3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) — 2.29.649.
4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 2 круга.
5. «Порше» (Кевин Эстре, Андре Лоттерер, Лауренс Вантор) — 2 круга.