Квят попал в аварию и завершил участие в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Даниила Квята, выступающего в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в классе LMP2, попал в аварию в гонке «24 часа Ле-Мана» во Франции.

В 1:39 по местному времени машина Квята из команды Prema Racing в одном из поворотов потеряла управление и дважды врезалась в заградительный барьер. Машина получила сильные повреждения, в результате чего экипаж был вынужден сняться с гонки.

Квят — самый успешный российский гонщик в истории «Формулы-1». На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд «Формулы-1» с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год. Ранее Квят заявил, что будет выступать в WEC под итальянским флагом и с гоночной лицензией этой страны.