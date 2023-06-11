Голливудский актер второй раз подряд разбил машину в престижной гонке

Ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер попал в аварию в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».

После 19 часов гонки в одном из поворотов Фассбендер за рулем Porsche 911 команды Proton Competition потерял управление и врезался в ограждение. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, актер смог доехать до боксов, однако команда завершила заезд.

Фассбендер выступает с эстонцем Мартином Рампом и австрийцем Рихардом Литцем в категории GTE-Am. В прошлом году Фассбендер также попал в аварию в гонке «24 часа Ле-Мана», но команда продолжила заезд и заняла 16-е место.

Фассбендеру 46 лет. Он известен по ролям в фильме «Бесславные ублюдки» и франшизе «Люди Икс». Фассбендер дважды был номинирован на премию «Оскар». Помимо актерской деятельности он увлекается автогонками и несколько раз участвовал в различных гоночных сериях.