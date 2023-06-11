Экипаж «Феррари» выиграл «24 часа Ле-Мана», вернувшись в марафон спустя 50 лет

Второе место занял экипаж японской «Тойоты» под управлением швейцарца Себестьена Буэми, новозеландца Брэндона Хартли и японца Рё Хиракавы, третьим финишировал экипаж американского «Кадиллака» в составе новозеландца Эрла Бамбера и британцев Алекса Линна и Ричарда Уэстбрука. «Феррари» приняла участие в главном классе марафона впервые с 1973 года.

В классе LMP2 победил экипаж польского коллектива Inter Europol Competition в составе испанца Альберта Косты, швейцарца Фабио Шерера и поляка Якуба Смичевского. Экипаж итальянской команды Prema под управлением россиянина Даниила Квята, итальянца Мирко Бортолотти и француженки Дориан Пен сошел с дистанции в результате аварии, когда за рулем был Квят. Экипаж швейцарского коллектива Cool Racing в составе россиянина Владислава Ломко, французов Решада де Геруса и Симона Пажно также не добрался до финиша. Квят и Ломко выступали под нейтральным флагом в связи с санкциями со стороны Международной автомобильной федерации из-за ситуации на Украине.

В классе GTE-Am лучшим стал экипаж американского «Корветта» в составе нидерландца Ники Катсбурга, американца Бена Китинга и аргентинца Николаса Варроне. Экипаж германской команды Proton Competition, в составе которой ехал голливудский актер Майкл Фассбендер, до финиша не добрался — за 4,5 часа до финиша марафона актер попал в аварию, не справившись с управлением.

Марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году прошел в 91-й раз и отметил 100-летний юбилей — первая гонка состоялась в 1923 году. Марафон является одной из самых культовых и популярных гонок в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе «Сарта» длиной 13,629 км.