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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квят высказался о своей аварии на «24 часах Ле-Мана»

Российский гонщик Даниил Квят рассказал о своем первом опыте участия в «24 часах Ле-Мана» в составе Prema Racing.

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«Богатая на события гонка получилась. Мне не повезло на старте: я наехал на обломки, из-за чего пришлось рано заехать на первый пит-стоп. Затем Мирко, Дориан и я сделали все, чтобы вернуться в один круг с лидером. К сожалению, я допустил очень болезненную ошибку. После возвращения в боксах я пожал руки нашим ребятам и пообещал, что в следующий раз выступлю лучше. Мы обязательно добьемся поставленных целей. Спасибо команде за поддержку. Сейчас можно немного отдохнуть после тяжелой ле-мановской недели. Я получил очень полезный опыт, перенастроюсь и вернусь на трассу еще более сильным и мотивированным», — приводит слова Квята пресс-служба Prema Racing.

После повреждения машины в начале гонки россиянин и его напарники смогли наверстать отставание и подняться на пятое место в классе LMP2, однако на девятом часу Квят вылетел с трассы и врезался в стену. Из-за серьезных повреждений машина не смогла продолжить участие в гонке.

Победителем общего зачета стал гиперкар «Феррари» под управлением Джеймса Каладо, Алессандро Пьер Гуиди и Антонио Джовинацци.

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