Квят высказался о своей аварии на «24 часах Ле-Мана»

«Богатая на события гонка получилась. Мне не повезло на старте: я наехал на обломки, из-за чего пришлось рано заехать на первый пит-стоп. Затем Мирко, Дориан и я сделали все, чтобы вернуться в один круг с лидером. К сожалению, я допустил очень болезненную ошибку. После возвращения в боксах я пожал руки нашим ребятам и пообещал, что в следующий раз выступлю лучше. Мы обязательно добьемся поставленных целей. Спасибо команде за поддержку. Сейчас можно немного отдохнуть после тяжелой ле-мановской недели. Я получил очень полезный опыт, перенастроюсь и вернусь на трассу еще более сильным и мотивированным», — приводит слова Квята пресс-служба Prema Racing.