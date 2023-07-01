Одна из команд ФРЕКА оштрафована за реакцию в виде эмодзи на решение стюардов

Во время гонки в Бельгии в этот уикенд гонщик «Ван Амерсфорт» Сами Мегетуниф столкнулся с пилотом «МП Моторспорт» Джошуа Дюфеком и выбил его машину из заезда. Стюарды постановили, что инцидент был гоночным, и в общем чате в WhatsApp довели решение до участников. Один из членов команды «МП Моторспорт», чьё имя не указывается, отреагировал несколькими эмодзи «какашка», а потом удалил сообщение и поставил новый эмодзи «клоун», но позже стёр и его.