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14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

18-летний гонщик Дилано ван’т Хофф погиб в результате аварии во второй гонке серии FRECA

18-летний гонщик команды MP Motorsport Дилано ван’т Хофф скончался в результате аварии.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом сообщила пресс-служба гоночной серии Formula Regional Championship by Alpine (ФРЕКА).

Трагедия произошла сегодня на трассе «Спа-Франкоршам» во время второй гонки серии FRECA незадолго до старта 24-часового марафона.

Автомобиль Дилано ван’т Хоффа остановился на трассе после контакта с одним из соперников, после чего в него на высокой скорости врезался Адам Фитцджеральд, который не успел увернуться из-за ограниченной видимости — заезд проходил на мокрой от дождя трассе. Сообщается также, что вскоре автомобиль голландца ударили ещё двое гонщиков. Фитцджеральд получил травмы и находится под наблюдением медиков.

Дилано ван’т Хофф был уроженцем города Дордрехт в Нидерландах, в 2021 году он стал чемпионом испанской Формулы-4.

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