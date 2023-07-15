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17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Гонка Формулы-Е остановлена из-за массовой аварии

В эти минуты в Риме проходила гонка очередного этапа серии Формула-Е.

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Во время восьмого круга произошла массовая авария, в результате которой гонка была остановлена.

Массовая авария началась после того, как машину британского пилота команды Jaguar Racing Сэма Бёрда развернуло, и потом в него врезалось несколько соперников, включая опытного итальянца Эдоардо Мортару на огромной скорости. Сообщается, что пилоты не пострадали.

Пилот команды «Андретти» Джейк Деннис возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-Е в текущем сезоне, набрав 154 очка. На второй строчке располагается новозеландский гонщик команды Envision Ник Кэссиди, заработавший 153 очка. Третье место занимает немецкий пилот команды «Порше» Паскаль Верляйн.

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