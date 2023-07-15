Гонка Формулы-Е остановлена из-за массовой аварии

Во время восьмого круга произошла массовая авария, в результате которой гонка была остановлена.

Массовая авария началась после того, как машину британского пилота команды Jaguar Racing Сэма Бёрда развернуло, и потом в него врезалось несколько соперников, включая опытного итальянца Эдоардо Мортару на огромной скорости. Сообщается, что пилоты не пострадали.