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10:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Автомобиль гонщика NASCAR перевернулся десять раз во время заезда

Автомобиль гонщика NASCAR перевернулся десять раз во время заезда.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Американский гонщик Райан Прис попал в медицинский центр после аварии в финале регулярного сезона NASCAR Cup Series на гоночной трассе Daytona International Speedway, сообщается на сайте соревнований.

На 156-м круге кольцевой гонки Прис потерял управление своим автомобилем Ford Mustang, и тот перевернулся около десяти раз, вылетев с трассы. Гонщику помогли выбраться из дымящейся машины, на носилках его доставили в медицинский центр.

«Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, черт побери. Я вернусь», — написал 32-летний Прис в соцсети Х (бывший Twitter).

В NASCAR заявили, что отправят машину Приса для проверки в научно-исследовательский центр в Конкорде.

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