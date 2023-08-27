Автомобиль гонщика NASCAR перевернулся десять раз во время заезда.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239316&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американский гонщик Райан Прис попал в медицинский центр после аварии в финале регулярного сезона NASCAR Cup Series на гоночной трассе Daytona International Speedway, сообщается на сайте соревнований.

На 156-м круге кольцевой гонки Прис потерял управление своим автомобилем Ford Mustang, и тот перевернулся около десяти раз, вылетев с трассы. Гонщику помогли выбраться из дымящейся машины, на носилках его доставили в медицинский центр.

«Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, черт побери. Я вернусь», — написал 32-летний Прис в соцсети Х (бывший Twitter).