Автомобиль гонщика NASCAR перевернулся десять раз во время заезда
Автомобиль гонщика NASCAR перевернулся десять раз во время заезда.
Автомобиль гонщика NASCAR перевернулся десять раз во время заезда.
Американский гонщик Райан Прис попал в медицинский центр после аварии в финале регулярного сезона NASCAR Cup Series на гоночной трассе Daytona International Speedway, сообщается на сайте соревнований.
На 156-м круге кольцевой гонки Прис потерял управление своим автомобилем Ford Mustang, и тот перевернулся около десяти раз, вылетев с трассы. Гонщику помогли выбраться из дымящейся машины, на носилках его доставили в медицинский центр.
«Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, черт побери. Я вернусь», — написал 32-летний Прис в соцсети Х (бывший Twitter).
В NASCAR заявили, что отправят машину Приса для проверки в научно-исследовательский центр в Конкорде.