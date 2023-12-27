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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Sportal: россиянин Николай Грязин будет выступать в WRC2 под флагом Болгарии

Один из претендентов на чемпионский титул в WRC2, российский гонщик Николай Грязин в новом сезоне будет выступать под лицензией Болгарии.

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Источник: Чемпионат.com

Об этом рассказал председатель раллийного комитета автоспортивной федерации Болгарии Пламен Иванов.

«Мы находимся на финальной стадии сбора документов для завершения процесса. Последнее, что осталось — получить разрешение со стороны Российской автомобильной федерации на то, что Грязин может соревноваться с болгарской лицензией. Я полагаю, что всё станет ясно через несколько дней», — приводит слова Иванова Sportal.

Напомним, с конца февраля 2022 года российским и белорусским гонщикам не разрешается соревноваться под национальным флагом. При этом они могут выступать с нейтральным статусом, как это делал Грязин последние два года. При этом нейтральный статус не гарантирует возможность выступления на некоторых этапах, поскольку некоторые страны могут ограничить въезд таких спортсменов.

Николай в следующем году будет выступать за команду DG Sport на Citroën C3 Rally2.

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