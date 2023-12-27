Sportal: россиянин Николай Грязин будет выступать в WRC2 под флагом Болгарии

Об этом рассказал председатель раллийного комитета автоспортивной федерации Болгарии Пламен Иванов.

«Мы находимся на финальной стадии сбора документов для завершения процесса. Последнее, что осталось — получить разрешение со стороны Российской автомобильной федерации на то, что Грязин может соревноваться с болгарской лицензией. Я полагаю, что всё станет ясно через несколько дней», — приводит слова Иванова Sportal.

Напомним, с конца февраля 2022 года российским и белорусским гонщикам не разрешается соревноваться под национальным флагом. При этом они могут выступать с нейтральным статусом, как это делал Грязин последние два года. При этом нейтральный статус не гарантирует возможность выступления на некоторых этапах, поскольку некоторые страны могут ограничить въезд таких спортсменов.