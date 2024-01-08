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23:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дакар» начался с «каменного» ада и жуткой аварии. Ралли-рейд стартовал в Саудовской Аравии

Мотоциклист пережил остановку сердца, зрителя отправили в госпиталь с переломами.

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Ралли-рейд «Дакар» всегда считается очень сложным испытанием не только для техники, но и для участвующих в нем гонщиков. И «Дакар» 2024 года, проходящий в Саудовской Аравии с 6 по 19 января, не стал исключением. Уже на втором этапе в очень тяжелую аварию попал испанский мотогонщик Карлес Фалькон, переживший остановку сердца, а днем ранее серьезно пострадал один из зрителей, сбитый французским автогонщиком Лионелем Бо.

Россиянин под флагом Киргизии

Отметим, российские грузовики, блиставшие на «Дакаре» в не столь отдаленном прошлом, в ралли-марафоне участия не принимают. Нет, впрочем, и белорусов из «МАЗа» — основных соперников из российской команды «КАМАЗ-мастер». Формально получить допуск можно было в случае подписания декларации о нейтральном статусе, но на практике заводские пилоты российских и белорусских команд даже не рассматривали такой вариант.

Тем не менее россияне в заявочном листе все же присутствуют. Пилот Денис Кротов и штурман Константин Жильцов выступают в категории Ultimate (модифицированные и усовершенствованные внедорожники) на автомобиле Toyota Hilux под 215-м номером. Правда, Кротов, назвавший «Дакар» Олимпийскими играми для раллийных гонщиков, заявлен под флагом Киргизии, а Жильцов — как нейтральный спортсмен, но все же. Впрочем, после двух этапов Денис и Константин занимали в своей категории лишь 25-е место, уступая лидерам более получаса.

Добавим, что именно в этой самой престижной категории собрался по-настоящему звездный состав во главе с двукратным чемпионом мира по ралли и трехкратным победителем «Дакара», отцом пилота «Формулы-1» 61-летним испанцем Карлосом Сайнсом, 14-кратным чемпионом «Дакара» 58-летним французом Стефаном Петранселем, а также девятикратным чемпионом мира по ралли французом Себастьяном Лебом.

Петрансель, кстати, успел выиграть уже свой 50-й этап на «Дакаре», повторив рекорд еще одной легенды — финна Ари Ватанена. Добавим, что первый этап Петрансель назвал «абсолютной катастрофой», а Леб, идущий в генеральной классификации третьим, был еще более категоричен. Он назвал стартовый этап «слаломом среди камней», охарактеризовав его как «настоящий ад».

Первые жертвы «Дакара» — 2024

Хотя всем и так очевидно, что «Дакар» — не увеселительная прогулка. Рискуют все, включая зрителей, что показал уже первый этап. Француз Лионель Бо на своей «Тойоте» уже через 200 метров после старта попал в аварию, сбив зрителя. Как рассказал директор «Дакара» Давид Кастера, у пострадавшего были диагностированы переломы большеберцовой и малоберцовой костей, ему оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в ближайшую больницу. Из-за этого гонку в классе автомобилей остановили, заново начав с часовой задержкой.

Кстати, по печальному совпадению, Бо уже попадал в аварию со зрителем на «Дакаре», причем со смертельным исходом. В январе 2016-го в Боливии Лионель, пилотировавший тогда «Митсубиси», насмерть сбил 63-летнего мужчину.

Но все же сами участники страдают на «Дакаре» больше болельщиков. И ситуация с мотогонщиком KTM Фальконом на воскресном этапе ралли-марафона это подтвердила. Испанец попал в жуткую аварию в самом конце этапа — на 448-м километре из 463-х. Как рассказал Кастера, Карлес пережил остановку сердца, но его удалось реанимировать врачу, оперативно прибывшему на место происшествия.

При помощи медицинского вертолета Фалькона отправили в госпиталь Аль-Дувадими, его состояние первоначально оценивалось как тяжелое. Подробности о динамике ситуации с Карлесом не сообщаются, но будем надеяться, что его жизнь находится вне опасности. Как бы то ни было, буквально за первую пару-тройку дней на «Дакаре» произошло сразу два форс-мажора, а впереди еще почти две недели сложнейшего ралли-рейда на выживание.

Сергей Подушкин

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