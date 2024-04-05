Гонщик Никита Мазепин — РБК: Я не очень люблю ездить за рулем

Никита Мазепин является четвертым и на данный момент последним россиянином, принявшим участие в гонках «Формулы-1». До него стать основным пилотом «королевских гонок» удалось Виталию Петрову, Даниилу Квяту и Сергею Сироткину.

После начала военной операции на Украине с Мазепиным разорвала контракт его команда Haas, а сам он попал под санкции Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. В марте 2024 года гонщик добился в суде ЕС решения о снятии санкций.

Вернется ли Никита Мазепин в «Формулу-1»

— Европейский суд постановил аннулировать санкции в отношении вас. Как шла борьба в суде?

— Процесс был очень долгим, но он был для меня очень важен. Я 18 лет работал, чтобы попасть в «Формулу-1». Готовился ко второму сезону. У нас были большие ожидания от него. Но 9 марта [2022 года] были введены санкции, которые не позволили мне продолжить выступление в «Формуле-1». Я очень рад этому решению суда. Теперь нужно дождаться имплементации.

— В 2022 году вы подали в суд на свою бывшую команду Haаs и ее руководителя Гюнтера Штайнера. На каком этапе это дело сейчас?

— Судебное разбирательство продолжается. И это дело никак не связано с решением суда ЕС. Дело уже было рассмотрено в арбитраже. И мы ждем решения, которое, надеюсь, скоро будет вынесено.

— Ваш кейс — исключение или правило? Советуете другим россиянам продолжать борьбу?

— За свои права должен бороться каждый вне зависимости от внешних обстоятельств. Если логически рассуждать, то это не исключение из правил. Но статистика после 2000 года очень грустная. Так что наше дело является прецедентом.

Считаю, каждый спортсмен должен бороться за свои права. И мой благотворительный фонд как раз помогает спортсменам на моем примере бороться за свои права.

Дело Никиты Мазепина как прецедент

Юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко в разговоре с РБК отметил, что «впервые за всю историю суда ЕС при рассмотрении дел о снятии санкций он применил обеспечительные меры, временно отменяющие часть ограничений в отношении заявителя». «Именно это имеет наибольшее значение для правоприменительной практики», — отметил Бойко.

В то же время он заявил, что, несмотря на важность решения, вряд ли следует говорить о том, что именно дело Мазепина задаст тон для других «российских дел» о санкциях в суде ЕС. Но в нем был «крайне интересный прецедент», добавил юрист.

По его словам, решение суда ЕС должно способствовать снятию санкций Швейцарии, которая полностью копирует европейские санкционные списки. Но к отмене ограничений, наложенных Великобританией, оно не приведет, поскольку у Лондона полностью независимая санкционная политика.

— Ваш фонд существует с 2022 года. Каковы его результаты?

— Я доволен результатами. У нас более 125 подопечных в фонде. Около 30 подопечных получили образование в МГУ, самом престижном университете страны, который является и моим родным вузом. Я до сих пор там учусь в аспирантуре. Так что результат хороший.

— Каковы шансы вернуться в «Формулу-1»?

— Конечно, после решения суда шансы резко возросли. Но вернуться в «Формулу-1» не так просто. Туда сложно попасть, а вернуться еще сложнее. Но когда мы только начали судиться, в успех практически никто не верил. Поэтому, как бы сейчас абсурдно и смешно ни звучало, я верю, что мое возвращение в «Формулу-1» возможно. Но для начала нужно добиться имплементации решения суда.

Это не так просто, как кажется. У нас есть прошлогодний опыт, когда мы получили обеспечительные меры, и я должен был получить возможность въезда в страны ЕС для выступления. Но, к сожалению, мне позволили въехать только по национальной визе в Италию на медицинское обследование. И, конечно, после такого кейса было тяжело общаться с кем-то из команд. Гонщик нужен во всех странах присутствия «Формулы-1» или других серий. А если ты можешь въехать только в Италию, то о чем может идти речь.

Сейчас мы добились глобальной отмены санкций. Я надеюсь, что решения об отмене санкций не заставят себя долго ждать и у меня будут ровно такие же права на въезд в страны ЕС, как у любого другого гонщика.

— Власти ряда европейских стран отказываются впускать россиян для участия в соревнованиях, несмотря на разрешения международных организаций и отсутствие санкций. Не боитесь столкнуться с аналогичными проблемами?

— Ожидаю ли я каких-то дополнительных трудностей? Безусловно. Жизнь постоянно преподносит и положительные, и отрицательные сюрпризы. Но с каждый таким сюрпризом нужно разбираться, как говорится, case by case. Я понимаю, что будет непросто.

Есть огромное количество людей в «Формуле-1» и вне ее, которые адекватно понимают эту ситуацию и написали мне слова поддержки. Мне недавно исполнилось 25 лет. Я считаю, что могу еще долго выступать в спорте. Я на это настроен. Поэтому все проблемы буду решать с холодной головой и добиваться своего, как я это делаю последние два года.

Европейский суд несколько раз принимал решения по санкциям против Никиты Мазепина. 1 марта 2023-го он постановил, что ограничительные меры не касаются его профессиональной деятельности как гонщика. Спортсмену дозволялось вести переговоры о работе пилотом «Формулы-1», а также участвовать в этапах Гран-при, тестах, тренировках и свободных заездах на территории ЕС. В июле суд вынес временное постановление о частичной отмене санкций, а 22 августа присвоил делу Мазепина против Совета ЕС приоритетный статус. В марте 2024 года суд ЕС постановил снять санкции с гонщика. В суде сочли, что семейные связи с бизнесменом Дмитрием Мазепиным сами по себе служат недостаточным основанием для наложения ограничений.

«Просмотр “Формулы-1” не вызывает положительных эмоций»

— В нынешнем сезоне планируете выступить в серии Ле-Ман или ралли-рейдах?

— Все зависит о того, насколько быстро решение суда ЕС будет исполнено. Я надеюсь, исполнение не заставит себя долго ждать. Я каждый раз просыпаюсь и пытаюсь найти в телефоне хорошие новости.

У меня есть планы выступить в ралли-рейде «Шелковый путь» в нынешнем году. Маршрут будет идти вплоть до Китая. Он будет проходит через места, которые любому туристу захотелось бы посетить.

Серия Ле-Ман мне интересна. Мне нужно поддерживать накат. И если я получу возможность въезжать в страны ЕС, то обязательно буду выступать.

Оказавшись под санкциями, Мазепин продолжил участвовать в автогонках. В июле 2022 года стал победителем ралли-марафона «Шелковый путь» в общем зачете мотовездеходов. В 2023—2024 годах завоевал титул вице-чемпиона Азиатской серии Ле-Ман. После приостановки карьеры в «Формуле-1» Мазепин основал фонд We Compete As One для помощи спортсменам, отстраненным от международных соревнований не по спортивным причинам. О его создании он объявил в июне 2022 года на Петербургском экономическом форуме.

— А как же «Дакар»?

— Как уже говорил, я 18 лет стремился к тому, чтобы выступать в «Формуле-1». Для меня выступления в гонке на выносливость и ралли-рейдах были лишь заменой.

Это не то, чего хочет мое сердце и что я по-настоящему люблю. С одной стороны, это накат. С другой стороны, это отвлекает. Все-таки стиль и психология пилотирования на пересеченной местности и на асфальте, где гонки порой длятся 24 часа, — это другой подход.

Сейчас на фоне положительных новостей я хотел бы вернуться туда, где машины едут чуть быстрее, а гонки чуть покороче. Но загадывать не приходится. Я буду рад сесть за руль в любой серии, которая находится на высоком уровне.

— Вы следите за «Формулой»?

— Смотреть «Формулу-1» в России стало довольно проблематично. Поэтому гонки от начала и до конца давно не смотрел. Я все-таки любил «Формулу-1» не за шоу, а за то, что это было призванием моей жизни.

Я очень хорошо в этом разбираюсь. И занимаюсь этим всю сознательную жизнь. И как только я лишился возможности выступать там, то естественным образом я постепенно начал отдаляться от «Формулы-1».

И признаюсь честно, просмотры гонок у меня не вызывали положительных эмоций. Я всех там знаю, я там был. Я понимаю, что я сейчас сижу на стуле, но через три с половиной часа на самолете я могу быть в месте проведения гонок. Но есть невидимая стена, из-за которой я туда попасть не могу.

Поэтому в какой-то момент я гонки начал смотреть меньше, но все равно читал новости. А когда санкции ЕС были продлены, у меня все надежды на возвращение практически пропали. Но, как говорится, никогда не сдавайся. Абсолютно неожиданно для меня суд приостановил санкции. И я начал смотреть гонки опять.

— Не первый год проводятся гонки на электрокарах. К примеру, «Формула Е» очень популярна у производителей автомобилей. Рассматриваете подобные серии?

— «Формула Е» на данный момент меня не привлекает. Меня привлекает серия «Экстрим» на электрокарах. Я считаю, что это гениальная идея. Гонки проходят не только в Европе, но и по всему миру по пересеченной местности. Так что я хотел бы проехать один-два этапа, а может, и весь сезон. Но сейчас я заряжен, нацелен и полон желания начать переговоры по возвращению в «Формулу-1». Так что, если честно, пока ни о чем больше не думаю.

Биография гонщика Никиты Мазепина

Сейчас Мазепину 25 лет. Он является сыном бизнесмена Дмитрия Мазепина. Гонками он начал заниматься в семилетнем возрасте. С 2011 по 2014 год он принимал участие в различных соревнованиях по картингу. В 2014 году в возрасте 15 лет дебютировал в чемпионате с открытыми колесами, приняв участие в этапе серии MRF Challenge Formula 2000 на трассе «Лусаил».

Карьеру в серии «Формула» начал в 2016 году. Тогда он провел полный сезон в чемпионате Европы «Формулы-3» в составе команды HitechGP. В 2016 году Мазепин подписал контракт с командой «Форс Индия» «Формулы-1», по которому стал пилотом по развитию. В 2017 году трижды поднимался на подиум и занял десятое место в личном зачете «Формулы-3».

В 2018 году Мазепин перешел в GP3. Уже в первом заезде в Барселоне занял первое место, затем выиграл первую гонку на «Хунгароринге». За сезон восемь раз поднимался на подиум и стал серебряным призером чемпионата. С сезона 2019 года выступал в «Формуле-2». В 2020 году одержал две победы (еще в одной гонке лишился победы из-за штрафа), занял пятое место в чемпионате.

В 2021 году Мазепин стал пилотом команды Haas «Формулы-1». В дебютном сезоне Мазепин и его партнер по команде Мик Шумахер выступали на неконкурентоспособных болидах образца годичной давности. В итоге они не смогли набрать очки в чемпионате, заняв последнее и предпоследнее места соответственно.

Почему Мазепин не любит водить машину

— Сейчас бум электрокаров: Tesla Model Y стал самым продаваемым в мире автомобилем. Вам нравятся электрокары?

— За электрокарами будущее. Не уверен, что большинство фанатов «Формулы-1», как и я, предпочли бы заменить моторы болидов на электрические. Но с точки зрения экологичного и экономичного повседневного использования в мегаполисах нужно отдавать предпочтение электрокарам. Это просто практично.

— Как скоро, по вашему мнению, электрокары вытеснят автомобили на ДВС?

— От многих факторов зависит. В частности, от действий властей. К примеру, во всех городах Великобритании въезд в центр города скоро будет разрешен фактически только электрокарам. Такие истории, безусловно, ускоряют процесс.

Возле Москвы есть поселки, где перемещение сервисных служб возможно только на электрокарах. Поэтому многое зависит от того, как нам сверху будут спускать изменения привычных паттернов поведения. Но я их полностью поддерживаю.

— Многих интересует вопрос о любимых марках машин автогонщиков. Какая марка любимая у вас?

— Я не очень люблю ездить за рулем. Для меня перемещение за рулем было связано с большим риском.

Во-первых, мы, гонщики, несем определенную ответственность за эталон поведения, который демонстрируем как профессиональные водители. Во-вторых, потеря водительских прав на дороге ведет автоматически к потере лицензии гонщика, а для меня это потеря работы. Несмотря на то что всю жизнь мне платили за то, чтобы ездить быстро, когда я садился за руль обычной машины, последнее, что хотел сделать, куда-то быстро поехать. От этого я удовольствия не получал. И даже никогда не тюнинговал машины. И за последние три года я практически не садился за руль.

Отвечая на ваш вопрос про любимые автомобили. С точки зрения комфорта для пассажира выигрывает Mercedes. А с точки зрения вождения, то какой молодой парень, спортсмен не любит спорткары?! Ferrari — яркий представитель этого рода.

— Вы основали благотворительный фонд, возглавляете отраслевую комиссию по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров России. В каких спортивных проектах еще задействованы?