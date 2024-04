Гонщик Никита Мазепин — РБК: Я не очень люблю ездить за рулем

— Ожидаю ли я каких-то дополнительных трудностей? Безусловно. Жизнь постоянно преподносит и положительные, и отрицательные сюрпризы. Но с каждый таким сюрпризом нужно разбираться, как говорится, case by case. Я понимаю, что будет непросто.

Оказавшись под санкциями, Мазепин продолжил участвовать в автогонках. В июле 2022 года стал победителем ралли-марафона «Шелковый путь» в общем зачете мотовездеходов. В 2023—2024 годах завоевал титул вице-чемпиона Азиатской серии Ле-Ман. После приостановки карьеры в «Формуле-1» Мазепин основал фонд We Compete As One для помощи спортсменам, отстраненным от международных соревнований не по спортивным причинам. О его создании он объявил в июне 2022 года на Петербургском экономическом форуме.