Гоночный автомобиль влетел в зрителей на соревнованиях в Ленобласти | Источник: РБК

Гоночный автомобиль на скорости влетел в зрителей во время «Кубка Ленинградской области по ралли», один человек погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179189462&hd=2&id=456253411&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. 18+ Видео для лиц старше 18 лет Показать видео

Соревнования прошли в Приозерском районе, машину занесло во время одного из поворотов и она врезалась в зрителей, которые стояли у трассы.

«Сегодня около 10:30 в поселке Мельниково один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших (1975 г. р.) получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен. По факту произошедшего полицией проводится проверка», — рассказали в МВД.

РБК обратился за комментарием в автомобильную федерацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.