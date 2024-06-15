Зинедин Зидан дал старт гонке «24 часа Ле-Мана» | Источник: Чемпионат.com

В прошлом году данная обязанность была возложена на популярного форварда американского баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Нынешняя гонка является 92-й по счету. На трибунах собралось более 300 тысяч болельщиков. Синоптики прогнозируют переменную облачность при +18 градусах, хотя в течение дня возможны короткие дожди.

Накануне в Ле-Мане состоялась квалификация. Гиперпоул завоевал экипаж «Порше» № 6 (Кевин Эстре, Андре Лоттерер и Лоренс Вантор). Вторым был экипаж «Кадиллака» № 2 (Алекс Линн, Алекс Палоу, Эрл Бамбер), а третьим — «Кадиллак» № 3 (Себастьен Бурде, Скотт Диксон, Ренгер ван дер Занде).