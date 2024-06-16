Экипаж «Феррари» второй год подряд выиграл «24 часа Ле-Мана»

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ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Экипаж «Феррари» в составе итальянца Антонио Фуоко, испанца Мигеля Молины и датчанина Никласа Нильсена стал победителем гоночного марафона «24 часа Ле-Мана» в главном классе «гиперкары».

«Феррари» второй раз подряд выиграла гоночный марафон. В прошлом году первенствовал экипаж под управлением британца Джеймса Каладо и итальянцев Антонио Джовинацци и Алессандро Пьера Гвиди, который в прошедшей гонке стал третьим. Второе место занял экипаж «Тойоты» в составе японца Камуи Кобаяси, аргентинца Хосе Марии Лопеса и нидерландца Ника де Вриса.

Экипаж «Ламборгини» в составе итальянцев Мирко Бортолотти и Эдуардо Мортары и россиянина Даниила Квята, выступающего под нейтральным флагом, занял 10-е место. Экипаж команды AF Corse на гиперкаре «Феррари» под управлением поляка Роберта Кубицы, китайца Е Ифэя и россиянина Роберта Шварцмана, выступающего под флагом Израиля, за четыре часа до финиша гонки боролся за победу, но вынужден был сойти из-за технических проблем.

В классе LMP2 победил экипаж британского коллектива United Autosports в составе американцев Биджоя Гарга и Нолана Сигела и британца Оливера Джарвиса. Экипаж польской команды Inter Europol Competition под управлением француза Клемана Новалака, поляка Якоба Смехковского и россиянина Владислава Ломко, выступающего под флагом Франции, стал вторым.

В классе LMGT3 лучшим стал экипаж немецкого коллектива Manthey EMA в составе австрийца Рихарда Лица, нидерландца Морриса Шуринга и австралийца Ясера Шахина. Экипаж французской команды Akkodis ASP под управлением француза Арно Робена, южноафриканца Кельвина ван дер Линде и россиянина Тимура Богуславского, выступающего под нейтральным флагом, финишировал седьмым в своем классе.

О гонке

Марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году прошел в 92-й раз. Марафон является одной из самых культовых и популярных гонок в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе «Сарта» длиной 13,629 км.