Белорусский экипаж выиграл второй этап ралли «Шелковый путь»

Экипаж преодолел дистанцию 180,2 км спецучастка по маршруту Томск — Барнаул за 1 час 57 минут 34 секунды. Второе место заняла команда «КАМАЗ-мастер» россиянина Эдуарда Николаева (1:57.49), третьим стал Алексей Вишневский из команды МАЗ (1:58.58).

Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.