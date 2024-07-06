Белорусский экипаж выиграл второй этап ралли «Шелковый путь»
БАРНАУЛ, 6 июл — РИА Новости. Экипаж белорусской команды МАЗ Сергея Вязовича стал победителем второго этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
БАРНАУЛ, 6 июл — РИА Новости. Экипаж белорусской команды МАЗ Сергея Вязовича стал победителем второго этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Экипаж преодолел дистанцию 180,2 км спецучастка по маршруту Томск — Барнаул за 1 час 57 минут 34 секунды. Второе место заняла команда «КАМАЗ-мастер» россиянина Эдуарда Николаева (1:57.49), третьим стал Алексей Вишневский из команды МАЗ (1:58.58).
После двух этапов лидирует Вязович (2:17.09), второе место занимает Николаев (+0.14), третье — Вишневский (+2.08).
Третий этап ралли длиной 132 км пройдет 7 июля по маршруту Барнаул — Горно-Алтайск.
Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.