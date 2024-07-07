Экипаж Папуцкого выиграл третий этап ралли-марафона «Шелковый путь» | Источник: Спорт РИА Новости

Экипаж преодолел дистанцию спецучастка протяженностью 132,4 км по маршруту Барнаул — Горно-Алтайск за 1 час 32 минут 45 секунд. Второе место занял Сергей Карякин (Can-Am; отставание — 1.54), третье — Дмитрий Черкесов (Can-Am; +3.24).

В зачете внедорожников в классе T1 первое место занял экипаж Андрея Рудского (G-Force, 1:35.57). В классе T2 победу на этапе одержал Андрей Сушенцов на Toyota (1:48.53). Монгольский гонщик Мурун Пуревдорж на КТМ выиграл третий этап в зачете мотоциклов (1:38.41), а Данил Логнов на Can-Am — в зачете квадроциклов (1:52.48).

Четвертый этап, спецучасток которого составит 164,97 км, пройдет в понедельник по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач.

Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.