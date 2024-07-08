Нифонтова выиграла четвертый этап ралли «Шелковый путь» | Источник: Спорт РИА Новости

Экипаж преодолел дистанцию спецучастка протяженностью 164 км по маршруту Горно‑Алтайск — Кош‑Агач за 1 час 53 минуты 31 секунду. Второе место занял Андрей Новиков (G-Force; отставание — 5.39), третье — Вячеслав Папуцкий (Yamaha; +24.08).

В зачете внедорожников в классе T1 первое место занял экипаж Алексея Игнатова («ГАЗель», 2:18.02). В классе T2 победу на этапе одержал Михаил Митяев на Lada (2:26.57). Монгольский гонщик Мурун Пуревдорж на КТМ выиграл четвертый этап в зачете мотоциклов (2:06.16), а Данил Логинов на Can-Am — в зачете квадроциклов (2:28.55).

Пятый этап, спецучасток которого составит 295 км, пройдет во вторник по маршруту Кош-Агач — Ховд (Монголия).

Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.