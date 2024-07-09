Новиков выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь» | Источник: Спорт РИА Новости

Экипаж преодолел спецучасток длиной 295 км по маршруту Кош-Агач — Ховд (Монголия) за 3 часа 25 минут 12 секунд. Второе место занял Дмитрий Черкесов (Can-Am; отставание — 3.43), третье — Анастасия Нифонтова (Can-Am; +4.57).

В зачете внедорожников в классе T1 первое место занял экипаж Алексея Игнатова («ГАЗель», 3:50.15). В классе T2 победу на этапе одержал представитель Туркменистана Максатмурад Данатаров на Nissan (3:50.19). Монгольский гонщик Мурун Пуревдорж на КТМ выиграл пятый этап в зачете мотоциклов (3:27.50), а Данил Логинов на Can-Am — в зачете квадроциклов (4:18.29).

Шестой кольцевой этап, спецучасток которого составит 440 км, пройдет в среду в Ховде.