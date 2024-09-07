Квят рассказал, что мешает ему стать пилотом «Супер-Формулы»

«Ничто не мешает мне работать в Японии при условии, что мне будет выдан составленный соответствующим образом контракт. То, что помешало мне дебютировать в “Супер-Формуле” с командой, с которой я вел переговоры, было связано с неудачными переговорами между спонсором и командой. Что касается меня лично, то я по-прежнему хочу выступать в “Супер-Формуле” и открыт для дальнейших переговоров», — приводит слова Квята Motorsport.