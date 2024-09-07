Квят рассказал, что мешает ему стать пилотом «Супер-Формулы»

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский гонщик Даниил Квят заявил, что неудачные переговоры между спонсором и командой TGM мешают ему стать пилотом «Супер-Формулы».
Ранее глава команды TGM Кадзухиро Икеда заявил, что проблема контракта Квята с TGM связана с отсутствием возможности платить гонщику напрямую в следствие антироссийских санкций.
«Ничто не мешает мне работать в Японии при условии, что мне будет выдан составленный соответствующим образом контракт. То, что помешало мне дебютировать в “Супер-Формуле” с командой, с которой я вел переговоры, было связано с неудачными переговорами между спонсором и командой. Что касается меня лично, то я по-прежнему хочу выступать в “Супер-Формуле” и открыт для дальнейших переговоров», — приводит слова Квята Motorsport.
Квят является самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1». На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд «Формулы-1» «Торо Россо» и «Ред Булл» с 2013 по 2017 год. В сезоне-2021 он был резервным гонщиком команды «Альпин».