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Ферстаппен хочет проехать Ле-Ман с отцом и Алонсо в одном экипаже

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, что хочет выступить в легендарном суточном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана» вместе с Фернандо Алонсо.

Источник: Getty Images

«Одним из гонщиков, кого бы я хотел иметь в своём экипаже, был бы Ник де Врис. Он быстрый и очень лёгкий. В Ле-Мане это важные качества.

Так же я постоянно шутил с Фернандо [Алонсо], что мы хотим сделать это вместе, так что это было бы довольно круто. Итак, у нас уже есть три гонщика. Я постоянно говорю отцу, что мы должны это сделать. Он не хочет этого, но я бы добавил его в качестве четвёртого гонщика. Это была бы весёлая неделя, это точно», — приводит слова Ферстаппена «Ред Булл».

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен заявил, что ему не интересны гонки на выносливость и он предпочитает ралли.