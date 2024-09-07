Ферстаппен хочет проехать Ле-Ман с отцом и Алонсо в одном экипаже

«Одним из гонщиков, кого бы я хотел иметь в своём экипаже, был бы Ник де Врис. Он быстрый и очень лёгкий. В Ле-Мане это важные качества.



Так же я постоянно шутил с Фернандо [Алонсо], что мы хотим сделать это вместе, так что это было бы довольно круто. Итак, у нас уже есть три гонщика. Я постоянно говорю отцу, что мы должны это сделать. Он не хочет этого, но я бы добавил его в качестве четвёртого гонщика. Это была бы весёлая неделя, это точно», — приводит слова Ферстаппена «Ред Булл».