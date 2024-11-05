Роберт Шварцман будет выступать в американской серии IndyCar в составе «Премы»

Шварцман впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года, к которому он также добавил титул Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт завоевал первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.