Майкл Джордан сделал заявление после заседания суда по его иску против NASCAR

«Несмотря на эту ситуацию, команда 23XI сосредоточится на предстоящем уикенде. Думаю, Джеффри Кесслер (представляющий интересы 23XI адвокат. — Прим. “Чемпионата”) сегодня проделал невероятную работу. Да, я выложил все карты на стол. Думаю, мы хорошо справились с этой задачей. Я с нетерпением жду возможности выиграть чемпионат в эти выходные», — приводит слова Джордана Fadeaway World.