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Квят во второй раз одержал победу над беспилотным болидом

Квят снова выиграл у беспилотного болида в гонке «ИИ против человека» в Японии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский гонщик Даниил Квят одержал победу над беспилотным болидом в гонке «ИИ против человека», которая прошла в Японии.

Заезд прошел в рамках соревнований машин A2RL на автодроме «Судзука». Во время одного из поворотов беспилотный болид врезался в ограждение и не смог продолжить заезд.

В апреле 2024 года Квят также опередил машину, управляемую искусственным интеллектом.

Квят является самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1». На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд «Формулы-1» с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год.