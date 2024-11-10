Квят во второй раз одержал победу над беспилотным болидом

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский гонщик Даниил Квят одержал победу над беспилотным болидом в гонке «ИИ против человека», которая прошла в Японии.
Заезд прошел в рамках соревнований машин A2RL на автодроме «Судзука». Во время одного из поворотов беспилотный болид врезался в ограждение и не смог продолжить заезд.
В апреле 2024 года Квят также опередил машину, управляемую искусственным интеллектом.
Квят является самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1». На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд «Формулы-1» с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год.