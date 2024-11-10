Скончался легендарный американский гонщик NASCAR Бобби Эллисон

«С глубокой печалью семья Бобби Эллисона сообщает о его кончине в возрасте 86 лет. Он мирно скончался дома 9 ноября 2024 года в окружении семьи. В последние несколько лет его здоровье ухудшалось, но он продолжал увлекаться своим любимым видом спорта. Бобби был лучшим пилотом для фанатов. Ему очень нравилось проводить время со своими поклонниками, и он останавливался, чтобы раздать автографы и поговорить с ними, куда бы он ни пошёл. Вместо цветов семья просит вас рассмотреть возможность пожертвования церкви или Международному обществу по сохранению Зала славы автоспорта», — приводит слова семьи Эллисона издание Motorsport.