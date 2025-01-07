Действующий чемпион «Дакара» Сайнс снялся с ралли из-за поломки автомобиля

Автомобиль экипажа Сайнса и Лукаса Круса получил повреждения шасси и днища из-за столкновения с дюной. Испанский экипаж не смог продолжить выступление в зачете внедорожников согласно регламенту.
Сайнсу 62 года, гонщик является четырехкратным победителем «Дакара» в зачете внедорожников. Также на его счету две победы на чемпионате мира по ралли.
«Дакар» проходит с 3 по 17 января в Саудовской Аравии. «Дакар» проводятся ежегодно с 1979 года. В 2022 году из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов.