Действующий чемпион «Дакара» Сайнс снялся с ралли из-за поломки автомобиля

«Дакар» проходит с 3 по 17 января в Саудовской Аравии. «Дакар» проводятся ежегодно с 1979 года. В 2022 году из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов.