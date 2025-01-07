Очередной удар по фавориту «Дакара»: Лёб покувыркался на «Дачии». Победил 19-летний парень

Ну, а сегодня эти шансы стали существенно ниже у Себастьена Лёба. Француз попал в аварию с переворотом уже на старте спецучастка и потерял на ремонте порядка 50 минут. К счастью для Лёба, «Дачия» позволила ему продолжить движение, причём в достойном темпе — за весь оставшийся маршрут француз проиграл только 10 минут. Но, во-первых, итоговый дефицит в час — это всё равно очень много, а во-вторых, будем надеяться, что хотя бы на его автомобиле каркас безопасности цел и схода не последует.