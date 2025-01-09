День штрафов на «Дакаре»: сменились победители в двух топ-категориях

На ралли-марафоне «Дакар»-2025 прошёл последний спецучасток перед днём отдыха. Он состоялся в рамках «марафонского этапа», то есть участники выступали на технике, которую вчера на имели права обслуживать механики. И изменений в группе лидеров вновь оказалось вдоволь.
Bike: Сандерса притормозили судьи
В мотоциклетном зачёте продолжается игра в кошки-мышки между Дэниелом Сандерсом и его преследователями, прежде всего Тошей Шарейной. Вчера австралиец увеличил отрыв — сегодня гандикап вновь сократился с 13 с половиной минут до семи. На самом деле Сандерс проехал даже быстрее Шарейны, но «быстрее» — это не всегда хорошо. Судьи зафиксировали сразу несколько превышений скорости, и Дэниел получил восемь минут штрафа. А ещё в концовке этапа возникли проблемы с навигационным оборудованием.
Благодаря штрафу Сандерса подтянулись к лидеру и другие преследователи, но их отставание всё ещё довольно серьёзное — даже идущий третьим Росс Бранч уступает уже 18 минут и после дня отдыха не будет иметь преимущества в виде более позднего старта. Что же до результатов самого спецучастка, то Лусиано Бенавидес заработал победу благодаря даухминутному штрафу Адриена ван Беверена. Выиграть вполне мог и Бранч, но он в концовке потерял три минуты.
Ultimate: Аль-Аттия недолго радовался первой победе «Дачии»
Про штрафы мы будем говорить, и обозревая класс внедорожников. Казалось, что Нассер Аль-Аттия провёл идеальный этап: показал лучшее время, принёс первую в истории победу «Дачии» и довольно много привёз соперникам по общему зачёту. Но в итоге — удар от судей после финиша! Оказывается, машина катарца где-то по дороге потеряла запаску, а за это по регламенту положено 10 минут штрафа (чтобы экипажи не мусорили, оставляя колёса где попало).
Что любопытно, даже при таком суровом наказании Нассеру не хватило всего секунды до победы! В итоге первое место ушло Сету Кинтеро, а Маттиас Экстрём проиграл американцу всего восемь секунд. В одну минуту отставания уложился и лидер общего зачёта Хенк Латеган — вот так плотность! А вот ближайший преследователь Латегана Язид Аль-Раджи проехал на три минуты медленнее оппонента и теперь уступает в «абсолюте» почти 10 минут — впрочем, по меркам «Дакара» это всё ещё мелочь, когда впереди половина дистанции. Для интриги жаль, что Аль-Аттия после штрафа проигрывает 35 минут, а не куда более перспективные для камбэка 25. Но в любом случае игра ещё не закончена.
Главным происшествием дня, пожалуй, стало столкновение Нани Ромы и Симона Витса на 203-м километре. Экипажи не пострадали, но Рома потратил больше трёх часов на ожидание техпомощи и ремонт, а Витс возобновил движение после четырёх часов простоя. Впрочем, оба уже не претендовали на высокие позиции в общем зачёте, что делает аварию чуть менее обидной.
Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова после сильного выступления накануне чуть сбавил, что почти неизбежно при старте одними из первых. В любом случае на счету экипажа достойный, рабочий 16-й результат с 23 минутами отставания от Кинтеро и компании.
Challenger+SSV: погоня Лопеса Контардо
В зачёте прототипных мотовездеходов Challenger всё спокойно у лидера категории Николаса Кавильяссо. А вот его ближайший преследователь сменился: Корбин Ливертон потерял несколько часов из-за технических проблем, так что вторым теперь идёт Гонсало Геррейро.
В зачёте стандартных мотовездеходов разрыв между Броком Хегером и Ксавье де Султре фактически не изменился, но обязательно надо обратить внимание на победителя дня Франсиско Лопеса Контардо. После неудачного старта «Дакара» чилиец не сдался и методично сокращает отставание от лидеров. Вот и сегодня Лопес Контардо отыграл еще 20 минут. В пассиве остаётся ещё два часа, но при таком темпе многократного чемпиона «Дакара» всё ещё возможно!
Truck: падение Лопрайса продолжается
В грузовом зачёте всё комфортнее себя чувствует Мартин Мацик: от прежнего прессинга со стороны Алеша Лопрайса не осталось и следа! Лопрайс провёл очередной неудачный день, проиграл Мацику аж полтора часа и даже уступил вторую позицию в общем зачёте Митчелу ван ден Бринку.
А что литовец Вайдотас Жала? А у него дела ещё более скверные, чем у Лопрайса: на момент написания обзора Жала ещё не финишировал, так что литовец точно выпал из топ-3 «абсолюта». В целом генеральная классификация представляет собой жалкое зрелище — без «КАМАЗа» и «МАЗа» класс откровенно стагнирует.
Что дальше
В пятницу у участников «Дакара» заслуженный день отдыха после сложнейших испытаний первой недели. Ну, а дальше, 11 января, ждём шестой этап. Организаторы обещают, что он будет попроще, что компенсируется протяжённостью: 605 боевых километров.
Евгений Кустов