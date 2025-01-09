День штрафов на «Дакаре»: сменились победители в двух топ-категориях

Что любопытно, даже при таком суровом наказании Нассеру не хватило всего секунды до победы! В итоге первое место ушло Сету Кинтеро, а Маттиас Экстрём проиграл американцу всего восемь секунд. В одну минуту отставания уложился и лидер общего зачёта Хенк Латеган — вот так плотность! А вот ближайший преследователь Латегана Язид Аль-Раджи проехал на три минуты медленнее оппонента и теперь уступает в «абсолюте» почти 10 минут — впрочем, по меркам «Дакара» это всё ещё мелочь, когда впереди половина дистанции. Для интриги жаль, что Аль-Аттия после штрафа проигрывает 35 минут, а не куда более перспективные для камбэка 25. Но в любом случае игра ещё не закончена.