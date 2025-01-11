6-й этап «Дакара»: аварии выбили двух важных участников, у российского штурмана проблемы

В грузовом зачёте уверенно контролирует ситуацию лидер общего зачёта и действующий победитель гонки Мартин Мацик. Сегодня чех проиграл Митчелу ван ден Бринку семь минут, после чего отрыв в генеральной классификации всё ещё составляет час и 50 минут — всё спокойно. Вновь средненький день для Алеша Лопрайса, что, однако, не мешает ему сохранять третью строчку в таблице. Но если он мечтал вернуть себе вторую, то пока стал только дальше от претворения этого плана в жизнь.