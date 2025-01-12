«Дакар» начинается заново: лидеров зачёта внедорожников разделяют секунды!

В общем зачёте преимущество Латегана над Аль-Раджи сократилось до 21 секунды, хотя если бы не решение организаторов исправить злополучную ошибку в дорожной книге, у Хенка были бы ещё 15 минут запаса. Также приблизились к лидеру Экстрём и Аль-Аттия — первый уступает 10 с половиной минут, второй сократил отставание до 22 минут. Таким образом, у каждого из квартета лидеров остаётся реальный шанс на победу.