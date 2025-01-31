Пятикратного победителя «Дакара» ввели в кому после аварии во время Ралли Монте-Карло

Не уточняется, был ли автомобиль, ставший причиной наезда, другим участником гонок или проезжающим мимо гражданином. Также Жерар Бомель отметил для газеты La Provence, что его сын находится в тяжёлом состоянии и он введён в искусственную кому. Отец штурмана, который является мэром Сереста, уточнил, что у Матьё были сломаны обе ноги и он находился в сознании, когда ему впервые оказали помощь.