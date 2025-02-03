«Уже подает признаки жизни». Четырехкратный победитель «Дакара» был введен в искусственную кому после ДТП

Спустя время экс-гонщик решил попробовать себя в паралимпийском спорте. Он начал тренироваться на ручном байке и выиграл чемпионат мира в 2009-м. В 2012 году в Лондоне итальянец завоевал первые золотые медали Паралимпиады. В 2016-м в Рио добавил себе в копилку два золота и два серебра. Также Алессандро начал заниматься триатлоном. Ему удалось установить мировой рекорд в категории Ironman для людей с ограниченными возможностями в Италии.