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Четырехкратному победителю «Дакара» ампутируют ногу

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Четырехкратный победитель ралли-марафона «Дакар» французский штурман Матьё Бомель заявил, что ему ампутируют правую ногу после аварии.

Источник: AP 2024

В январе Бомель принимал участие в Ралли Монте-Карло. В момент, когда Бомель помогал воспользоваться эвакуатором попавшему в аварию сопернику, в него въехал другой автомобиль. В результате ДТП француз получил переломы обеих ног.

«Я чувствую себя намного лучше. Но должен сообщить, что мне ампутируют правую ногу. У меня будет полностью новая карбоновая система на ноге, но это будет не моя нога. Также мне предстоят две операции, чтобы привести в порядок мою левую ногу», — сказал Бомель в видео, опубликованном в Instagram*.

Бомелю 49 лет. До 2024 года он был штурманом Нассера Аль-Аттия, вместе с которым четырежды выиграл «Дакар».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.