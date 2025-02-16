Четырехкратному победителю «Дакара» ампутируют ногу

В январе Бомель принимал участие в Ралли Монте-Карло. В момент, когда Бомель помогал воспользоваться эвакуатором попавшему в аварию сопернику, в него въехал другой автомобиль. В результате ДТП француз получил переломы обеих ног.
«Я чувствую себя намного лучше. Но должен сообщить, что мне ампутируют правую ногу. У меня будет полностью новая карбоновая система на ноге, но это будет не моя нога. Также мне предстоят две операции, чтобы привести в порядок мою левую ногу», — сказал Бомель в видео, опубликованном в Instagram*.
Бомелю 49 лет. До 2024 года он был штурманом Нассера Аль-Аттия, вместе с которым четырежды выиграл «Дакар».
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