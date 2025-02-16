Четырехкратному победителю «Дакара» ампутируют ногу

«Я чувствую себя намного лучше. Но должен сообщить, что мне ампутируют правую ногу. У меня будет полностью новая карбоновая система на ноге, но это будет не моя нога. Также мне предстоят две операции, чтобы привести в порядок мою левую ногу», — сказал Бомель в видео, опубликованном в Instagram*.