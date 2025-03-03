От молитв до проклятий. Действия Трампа вызывают полярные эмоции в мире спорта

Дональд Трамп — самый обсуждаемый человек в мире в 2025 году. Его слова, действия и решения вызывают бурную реакцию и в мире спорта. Одни боготворят 47-го президента США, другие же открыто ненавидят.
Нанес вред украинцам
Самая горячая тема прошедшей недели — встреча Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая закончилась скандалом. Среди прочего Вэнс упрекнул украинского представителя в отсутствии благодарности: «Вы хоть раз сказали спасибо за все это время? Нет, на протяжении всей этой встречи. Вы поехали в Пенсильванию и агитировали за оппозицию в октябре. Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну».
Свое «спасибо» США решили сказать украинские спортсмены в своих соцсетях, но сделали это своеобразно. «Дорогие американцы, ваше бывшее правительство подписало гарантии Украине. В ответ мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Лично я чрезвычайно благодарен американскому народу за их поддержку. Но если ваше правительство не хочет соблюдать соглашение, просто скажите об этом», — написал бывший теннисист Сергей Стаховский.
Высказалась и первая ракетка страны Элина Свитолина. В своей сторис она поблагодарила страны Европы, которые выразили поддержку Украине после встречи в Белом доме. Также она опубликовала картинку, где у нарисованного человека идет кровь из ушей, а затем дала комментарий The Athletics:
«США помогают нам уже долгое время. Наше правительство очень усердно работает, чтобы найти возможности для решения проблем. Мы живем с невообразимыми сложностями, давлением и не знаем, что будет завтра. Сейчас мы сплочены еще больше, потому что чувствуем: США не очень-то нам помогают в последние несколько недель. Трамп только начал, а уже принял много решений, которые сильно навредили украинцам».
До этого Свитолина была более аккуратной, когда говорила о Трампе. Например, так она прокомментировала инаугурацию президента США: «Ходит много разговоров о том, что будет при нем. Никто не знает, как все сложится. Подождем». Тем не менее и сейчас лидер украинского женского тенниса высказалась осторожно. Совсем скоро Элине предстоит играть в США на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, квалификацию которого уже началась. Свитолина входит в число «сеяных» под 23-м номером.
Совсем другая реакция была у футболиста Ильи Забарного. После встречи в Белом доме игрок английского «Борнмута» назвал президента США непечатным словом. «Кстати говоря, какой же все-таки Трамп ####», — написал Забарный в TikTok. Однако после своих слов испугался и удалил комментарий.
Благослови президента
Волну обсуждений Трамп создал на гонках NASCAR в прошедшие выходные в Техасе. Поводом стал креатив бывшей пловчихи Райли Гейнс. Ей доверили произносить традиционную для NASCAR молитву перед гонкой. Гейнс упомянула в ней Трампа: «Отец Небесный, благослови президента Дональда Дж. Трампа, его кабинет и всех наших лидеров, чтобы они могли искать твоего руководства во всех решениях. Если это будет сделано, то мы никогда не совершим ошибки, и Америка снова станет великой».
Такое отношение к Трампу вызвала не скандальная встреча в Белом доме, а то, что президент США подписал указ о запрете для трансгендеров на участие в женских соревнованиях. Гейнс раньше выступала в NCAA, где на первых ролях был бывший мужчина Лия Томас. Райли активнее всех возражала против такого соперника:
«Нас заранее не предупреждали, что мы будем делить раздевалку с Лией. Они не спрашивали нашего согласия, но едва обернулись — а там биологический мужчина ростом 6 футов 4 дюйма (193 см. — Прим. “СЭ”) спустил штаны и наблюдает, как мы раздеваемся. Раньше это было бы расценено как некая форма сексуального насилия, вуайеризм». Гейнс была среди тех, кто присутствовал в Белом доме в начале февраля, когда Трамп подписывал важный для нее указ.
Далеко не все фанаты NASCAR оценили выступление Райли. Болельщики возмущены, что политику смешивают с религией. Однако бывший гонщик «Формулы-1» Хуан Пабло Монтойя считает, что они идеально подходят друг другу. «Не думаю, что NASCAR будет иметь успех в Европе, поскольку там ценят более изящные гонки. А NASCAR выглядит слишком агрессивным, хоть людям и нравится такое. NASCAR — гонки Дональда Трампа. Они напоминают его стиль. Это то, что подходит Америке», — говорил колумбиец в феврале.
Другому представителю королевских гонок семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону решение Трампа отменить политику разнообразия, равенства и инклюзивности не пришлось по душе. «Я не планирую менять то, что делает он или правительство США. Все, что могу, — постараться убедиться, что в моем окружении я стараюсь возвышать людей. На нашем пути будут силы, которые не хотят этого по какой-то причине, которую я не могу понять. Это не останавливает меня. Это борьба, которую мы все равно будем продолжать», — приводит слова британского гонщика Time.
Среди многих спортсменов США Дональд Трамп вызывает положительную реакцию. Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер в недавнем комментарии для FOX Sports заявил, что лучшего президента у них никогда и не было:
«У нас уже был Трамп, но мы его не ценили. Думаю, он великий президент, лучший на моей памяти, лучший, который у нас когда-либо был. Он отличный бизнесмен, в этом все дело. Трамп проделал потрясающую работу, но многие в Америке были расстроены. Кто бы ни появился в Белом доме, мы всегда недовольны. Думаю, Трамп идеально подходит для этой работы, он — лучший президент».
Автор: Михаил Кузнецов