От молитв до проклятий. Действия Трампа вызывают полярные эмоции в мире спорта

До этого Свитолина была более аккуратной, когда говорила о Трампе. Например, так она прокомментировала инаугурацию президента США: «Ходит много разговоров о том, что будет при нем. Никто не знает, как все сложится. Подождем». Тем не менее и сейчас лидер украинского женского тенниса высказалась осторожно. Совсем скоро Элине предстоит играть в США на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, квалификацию которого уже началась. Свитолина входит в число «сеяных» под 23-м номером.