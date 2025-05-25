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Шварцман врезался в отбойник и сбил членов команды во время пит-стопа

Российский гонщик не смог закончить гонку серии IndyCar.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский гонщик команды Prema Racing Роберт Шварцман не смог закончить гонку «500 миль Индианаполиса» североамериканской серии автогонок IndyCar, в которой стартовал с поул-позишн.

Во время пит-стопа воскресной гонки Шварцман врезался в отбойник и сбил членов команды, готовившихся обслужить его болид. По итогам инцидента двое членов бригады механиков обратились за медицинской помощью.

Ранее россиянин стал первым дебютантом IndyCar с 1983 года, выигравшим квалификацию.

В феврале 2022 года Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральном статусе. Шварцман выступает по израильской гоночной лицензии.