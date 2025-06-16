Заяц на трассе лишил россиянина Богуславского шансов на подиум на «24 часах Ле-Мана»

Это несчастный случай, и тут ты уже ничего не можешь сделать. На самом деле, есть вопросы к организаторам — если ты делаешь одну из главных гонок в мире, неужели нельзя предусмотреть такие ситуации, в первую очередь с точки зрения безопасности для пилотов? Скорость гиперкаров на трассе в Ле-Мане доходит до 370 км/ч, и если там будет не заяц, а более крупное животное, то это всё равно что столкнуться с булыжником", — прокомментировал инцидент Богуславский.