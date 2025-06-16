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Заяц на трассе лишил россиянина Богуславского шансов на подиум на «24 часах Ле-Мана»

Столкновение с зайцем на трассе во время гонки «24 часа Ле-Мана» лишило шансов на призовое место российского пилота Тимура Богуславского, выступающего за команду WRT / BMW M Motorsport в категории LMGT3, сообщает пресс-служба гонщика.

Источник: AP 2024

После 11 часов гонки экипаж Богуславского входил в топ-5 класса, опережая «Корветт», который в итоге завоевал бронзу. Однако неожиданно через ограждения на трассу выпрыгнул заяц.

«Это было на прямой после поворота “Тетра Руж”. В сумерках на скорости 240−250 км/ч не было шансов ничего с этим сделать. Заяц попал в радиатор и сломал его. В результате потёк весь антифриз, и я заехал на пит-стоп. Замена радиатора занимает примерно час, и после этого ни о какой борьбе за очки и тем более призовые места речь уже не шла.

Это несчастный случай, и тут ты уже ничего не можешь сделать. На самом деле, есть вопросы к организаторам — если ты делаешь одну из главных гонок в мире, неужели нельзя предусмотреть такие ситуации, в первую очередь с точки зрения безопасности для пилотов? Скорость гиперкаров на трассе в Ле-Мане доходит до 370 км/ч, и если там будет не заяц, а более крупное животное, то это всё равно что столкнуться с булыжником", — прокомментировал инцидент Богуславский.

Тимур Богуславский был единственным пилотом из России на «24 часах Ле-Мана» в классе LMGT3. Партнёрами Богуславского по экипажу являются австралиец Яссер Шахин и бразилец Августо Фарфус.