МАЗ и организаторы «Дакара» договорились насчёт денег, не возвращённых белорусам

«Хотя бы здесь договорились, физически деньги не вернули, но, как только приезжаем, этот взнос засчитывается. Как скоро это произойдёт — если бы это знал, совсем другие планы строил бы для команды и её подготовки. Надеемся, что здравый смысл наконец-то будет преобладать и всё вернётся на свои места», — сказал Вязович в интервью телеканалу «Беларусь 5».