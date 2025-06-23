Какие новинки подготовил «КАМАЗ-мастер» к главной гонке года и кого посадит за руль?

«Конечно же, у совмещения есть свои сложности, — признаёт “играющий тренер” Эдуард Николаев. — Не так получается сконцентрироваться: мысли обо всей команде, о каждом экипаже. Но я очень рад, что пока удаётся совмещать руководство командой и выступления за рулём. Во-первых, это хорошая обратная связь для наших начинающих ребят-пилотов, потому что я сам по трассе проезжаю и понимаю, как это должно быть, и подсказываю им. Очень хорошая обратная связь и для руководства, когда отчитываюсь перед Сергеем Когогиным, потому что Сергей Анатольевич всегда на связи, всегда после каждого спецучастка я ему предоставляю полный отчёт. Это и для меня важно и приятно, когда мой непосредственный руководитель настолько горит и интересуется делом, что каждый день узнаёт, как команда сегодня выступила.