Экипаж Каримова выиграл первый этап «Шелкового пути»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экипаж Богдана Каримова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл первый этап ралли-марафона «Шелковый путь».
В субботу в Иркутске прошел пролог ралли длиной 34,87 км с восьмикилометровым спецучастком. Экипаж Каримова показал результат 5 минут 43 секунды. Вторым стал уступивший четыре секунды экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева, замкнул тройку белорус Сергей Вязович («МАЗ-спортавто», +7 секунд).
Зачет мотовездеходов возглавил Андрей Новиков (G-Force; 5 минут 24 секунды), далее расположились Анастасия Нифонтова (Can-Am; +39 секунд) и Руслан Гурьев (Can-Am; +46 секунд). В зачете внедорожников в классе T1 первое место занял экипаж Андрея Рудского (G-Force, 5.52). В классе T2 победу на этапе одержал Мейлиз Абдуллаев (Nissan; 5.50). Григорий Леин на КТМ выиграл этап в зачете мотоциклов (9.43), а Алексей Зверев на RM — в зачете квадроциклов (6.39).
Второй этап «Шелкового пути» между Иркутском и Байкальском длиной 256,2 км со спецучастком 52,31 км пройдет в воскресенье.
Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории Российской Федерации и Монголии. Ралли стартует 12 июля в Иркутске и финиширует 22 июля в Горно-Алтайске. Гонка будет состоять из 11 этапов и пройдет от берегов озера Байкал через Байкальск, Улан-Удэ, Улан-Батор, Баянхонгор, Алтай, Ховд и Кош-Агач до Горно-Алтайска.