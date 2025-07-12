Экипаж Каримова выиграл первый этап «Шелкового пути»

Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории Российской Федерации и Монголии. Ралли стартует 12 июля в Иркутске и финиширует 22 июля в Горно-Алтайске. Гонка будет состоять из 11 этапов и пройдет от берегов озера Байкал через Байкальск, Улан-Удэ, Улан-Батор, Баянхонгор, Алтай, Ховд и Кош-Агач до Горно-Алтайска.