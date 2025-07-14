Экипаж Шибалова выиграл третий этап «Шелкового пути» в зачете грузовиков

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Этап со спецучастком 205,11 км прошел по маршруту Байкальск — Улан-Удэ. Экипаж Шибалова преодолел дистанцию за 2 часа 30 минут 7 секунд. Вторым стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева (отставание — 4 минуты 50 секунд), третьим — белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто» (+05.03).
В зачете внедорожников в классе T1 победу одержал Павел Андреев на Toyota (2:47.10), далее финишировали Алексей Игнатов («ГАЗель», +25.11) и Андрей Рудской (G-Force, +41.21). У мотовездеходов в классе Т3 тройку призеров составили Алексей Черкесов (Can-Am, 2:40.44), Анастасия Нифонтова (Can-Am, +2.47) и Роман Русинов (Can-Am, +17.44).
Четвертый этап ралли, длина спецучастка которого составляет 236,79 км, пройдет 15 июля по маршруту Улан-Удэ — Улан-Батор.
Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии. Ралли стартовало 12 июля в Иркутске и финиширует 22 июля в Горно-Алтайске.