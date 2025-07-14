Экипаж Шибалова выиграл третий этап «Шелкового пути» в зачете грузовиков

В зачете внедорожников в классе T1 победу одержал Павел Андреев на Toyota (2:47.10), далее финишировали Алексей Игнатов («ГАЗель», +25.11) и Андрей Рудской (G-Force, +41.21). У мотовездеходов в классе Т3 тройку призеров составили Алексей Черкесов (Can-Am, 2:40.44), Анастасия Нифонтова (Can-Am, +2.47) и Роман Русинов (Can-Am, +17.44).